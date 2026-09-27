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Смеситель для раковины Ideal Standard B1712AA купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Ideal Standard B1712AA

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Смеситель для раковины Ideal Standard B1712AA - фото 2
Смеситель для раковины Ideal Standard B1712AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины Ideal Standard B1712AA - фото 1
  • Смеситель для раковины Ideal Standard B1712AA - фото 2
  • Смеситель для раковины Ideal Standard B1712AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314697
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Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смесительт, комплект подводки, донный клапан, набор креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Болгария
Размеры в упаковке, см
38х38х19
Вес, кг.
4

Описание товара Смеситель для раковины Ideal Standard B1712AA

CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины, система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж), литой излив, длина излива 110 мм, аэратор Perlator с ограничением потока 3,8 л/мин, керамический картридж FirmaFlow 38 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK, металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды, гибкая подводка G3/8" (антибактериальные шланги PEX), шланги стандартной длины 400 мм, пластиковый донный клапан



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Ideal Standard B1712AA




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Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смесительт, комплект подводки, донный клапан, набор креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Болгария
Описание
CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины, система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж), литой излив, длина излива 110 мм, аэратор Perlator с ограничением потока 3,8 л/мин, керамический картридж FirmaFlow 38 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK, металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды, гибкая подводка G3/8" (антибактериальные шланги PEX), шланги стандартной длины 400 мм, пластиковый донный клапан


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
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