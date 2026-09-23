Смеситель Vitra Root Round A42706EXP для раковины, хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель Vitra Root Round A42706EXP для раковины, хром
Используя системный подход коллекция Root предлагает два дизайнерских решения смесителей, которые станут идеальным завершающим штрихом в вашей ванной. Так смесители Root Round спроектированы с использованием округлых линий, обеспечивающих беспрепятственный поток воды в раковину. Корпус устойчив к агрессивной среде. Смесители VitrA тестируются на устойчивость к давлению в водопроводе в 50 атмосфер, для того чтобы удостовериться, что смесители VitrA не протекут даже при экстремальных условиях (стандартное давление в водопроводе 3 атмосферы). Смесители VitrA тестируются на 2,1 миллиона циклов открывания-закрывания (VitrA Lifecycle test), то время как по Европейским стандартам достаточно 210 тысяч циклов. Смесители тестируются на 720 часов в соляной кислоте (VitrA Anticorrosion Test), по Европейским стандартам достаточно 200 часов. Тестирование на устойчивость к температурным колебаниям: корпуса нагревают до температуры 250 градусов и резко охлаждают (VitrA Shock Test).
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