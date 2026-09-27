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Смеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C

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Смеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C - фото 1
Смеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
9 150 руб.  10 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204333
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
21.1
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х16
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C

Гигиенический душ со смесителем цвета хром. Гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты в современном стиле своим стильным дизайном. Изготовлен из качественных материалов.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
21.1
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиенический душ со смесителем цвета хром. Гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты в современном стиле своим стильным дизайном. Изготовлен из качественных материалов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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