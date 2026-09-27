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Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C

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Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C - фото 3
Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
112
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C - фото 2
  • Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C - фото 3
  • Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
7 926 руб.  9 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204318
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
112
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х7
Вес, кг.
1.37

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C

Серия смесителей POINT. Комплектация: Аэратор Керамический картридж 35 мм Гибкая подводка 1/2" 50 см Металлическая рукоятка



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
112
Длина излива
132
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Серия смесителей POINT. Комплектация: Аэратор Керамический картридж 35 мм Гибкая подводка 1/2" 50 см Металлическая рукоятка


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Отзывы


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