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Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром купить с доставкой в Москве
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Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром

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Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром - фото 1
Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром - фото 2
Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром - фото 3
Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
настенный
  • Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром - фото 1
  • Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром - фото 2
  • Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром - фото 3
  • Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 
Начислим 522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром
8 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
22 см
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Подсветка
нет
Ширина, см
22.5
Высота, см
6.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х8
Вес, г.
767

Описание товара Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром

Трендовый дизайн: четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: функция Rub&amp;amp;amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок. Один режим верхнего душа.

Отзывы о товаре Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
22 см
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Подсветка
нет
Ширина, см
22.5
Высота, см
6.9
Страна производитель
Китай
Описание
Трендовый дизайн: четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: функция Rub&amp;amp;amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок. Один режим верхнего душа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Верхний душ AM.PM Gem F0590000 хром - купить по цене 8690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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