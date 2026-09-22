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Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром

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Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 1
Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 2
Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 3
Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 4
Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 5
Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 6
Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 7
Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
220
Длина излива
155
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 4
  • Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 5
  • Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 6
  • Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 7
  • Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб. 
Начислим 1320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723444
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром
21 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
155
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
39х31х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром

Гексагональные формы и современный европейский дизайн. Смеситель Gem оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Широкая амплитуда ручки позволяет настраивать точно ту температуру которая комфортна именно вам. Аэратор насыщает воду кислородом экономя ресурс и предотвращая разбрызгивание. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
155
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйм.
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Гексагональные формы и современный европейский дизайн. Смеситель Gem оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Широкая амплитуда ручки позволяет настраивать точно ту температуру которая комфортна именно вам. Аэратор насыщает воду кислородом экономя ресурс и предотвращая разбрызгивание. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E92200, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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