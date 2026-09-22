Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный
Смеситель для ванны с душем Am.Pm Func F8F10022 в элегантном черном цвете — это гармоничное сочетание современного дизайна и проверенной надежности. Он создан для вашего комфорта и долгой службы, что подтверждается 10-летней гарантией от производителя. Ключевые преимущества, которые оценят практичные покупатели: Прочный корпус из латуни с износостойким матовым покрытием, устойчивым к царапинам и следам от капель. Экономичный расход воды — до 19 литров в минуту, что позволяет совмещать эффективность с заботой о ресурсах. Удобное рычажное управление для точной и быстрой регулировки температуры и напора воды. Универсальный монтаж на стену с двумя отверстиями, подходит для стандартной подводки 1/2". Комплектация включает все необходимое для установки: эксцентрики, декоративные чашки и инструкцию. Этот смеситель, произведенный в Германии, станет стильным и функциональным приобретением для вашей ванной комнаты.
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