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Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 8
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 9
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 10
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 11
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 11
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб. 
Начислим 1314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727181
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный
21 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; эксцентрики; декоративные металлические чашки; инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный

Смеситель для ванны с душем Am.Pm Func F8F10022 в элегантном черном цвете — это гармоничное сочетание современного дизайна и проверенной надежности. Он создан для вашего комфорта и долгой службы, что подтверждается 10-летней гарантией от производителя. Ключевые преимущества, которые оценят практичные покупатели: Прочный корпус из латуни с износостойким матовым покрытием, устойчивым к царапинам и следам от капель. Экономичный расход воды — до 19 литров в минуту, что позволяет совмещать эффективность с заботой о ресурсах. Удобное рычажное управление для точной и быстрой регулировки температуры и напора воды. Универсальный монтаж на стену с двумя отверстиями, подходит для стандартной подводки 1/2". Комплектация включает все необходимое для установки: эксцентрики, декоративные чашки и инструкцию. Этот смеситель, произведенный в Германии, станет стильным и функциональным приобретением для вашей ванной комнаты.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; эксцентрики; декоративные металлические чашки; инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для ванны с душем Am.Pm Func F8F10022 в элегантном черном цвете — это гармоничное сочетание современного дизайна и проверенной надежности. Он создан для вашего комфорта и долгой службы, что подтверждается 10-летней гарантией от производителя. Ключевые преимущества, которые оценят практичные покупатели: Прочный корпус из латуни с износостойким матовым покрытием, устойчивым к царапинам и следам от капель. Экономичный расход воды — до 19 литров в минуту, что позволяет совмещать эффективность с заботой о ресурсах. Удобное рычажное управление для точной и быстрой регулировки температуры и напора воды. Универсальный монтаж на стену с двумя отверстиями, подходит для стандартной подводки 1/2". Комплектация включает все необходимое для установки: эксцентрики, декоративные чашки и инструкцию. Этот смеситель, произведенный в Германии, станет стильным и функциональным приобретением для вашей ванной комнаты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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