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Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром купить с доставкой в Москве
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Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром

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Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 1
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 2
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 3
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 4
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 5
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 6
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 1
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 2
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 3
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 4
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 5
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 6
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
12 090 руб.  13 140 руб. 
Начислим 726 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260941
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром
12 090 руб. -8%
13 140 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
71х15х9
Вес, г.
960

Описание товара Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром

Четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания регулируемый в трех плоскостях

Отзывы о товаре Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Описание
Четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания регулируемый в трех плоскостях
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - стоимость товара 12090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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