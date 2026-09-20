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Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый купить с доставкой в Москве
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Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый

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Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 1
Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 2
Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 3
Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 4
Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 5
Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 1
  • Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 2
  • Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 3
  • Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 4
  • Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 5
  • Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 390 руб. 
Начислим 1044 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541762
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый
17 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Выпуск унитаза
на тумбу
Высота, см
17
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Зеркало в комплекте
нет
Кол-во отверстий для смесителя
1
Кол-во режимов смыва
нет
Конструкция
полувстраиваемый
Отверстие под смеситель
да
Полочка в комплекте
нет
Сиденье в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
прямоугольная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х43х17
Вес, кг.
9

Описание товара Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый

Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Изготовлена из стекловидного фарфора самого гигиеничного и влагостойкого материала с использованием форм последнего поколения.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Выпуск унитаза
на тумбу
Высота, см
17
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Зеркало в комплекте
нет
Кол-во отверстий для смесителя
1
Кол-во режимов смыва
нет
Конструкция
полувстраиваемый
Отверстие под смеситель
да
Полочка в комплекте
нет
Развернуть
Сиденье в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
прямоугольная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
61
Страна производитель
Китай
Описание
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Изготовлена из стекловидного фарфора самого гигиеничного и влагостойкого материала с использованием форм последнего поколения.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый – стоимость товара 17390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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