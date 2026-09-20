Top.Mail.Ru
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 1
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 2
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 3
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 4
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 5
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 6
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 1
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 2
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 3
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 4
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 5
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 6
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 
Начислим 522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром
8 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Размеры в упаковке, см
28х10х6
Вес, г.
247

Описание товара Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром

Универсальный диспенсер AM PM Gem хром A9037200 станет незаменимым аксессуаром к дизайну кухни или ванной комнаты. Диспенсер произведен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Плавный ход механизма помпы позволяет сократить расход жидких средств.

Отзывы о товаре Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Описание
Универсальный диспенсер AM PM Gem хром A9037200 станет незаменимым аксессуаром к дизайну кухни или ванной комнаты. Диспенсер произведен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Плавный ход механизма помпы позволяет сократить расход жидких средств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром – стоимость товара 8690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...