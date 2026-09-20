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Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый купить с доставкой в Москве
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Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый

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Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый - фото 1
Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый - фото 2
Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый - фото 3
Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
  • Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый - фото 1
  • Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый - фото 2
  • Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый - фото 3
  • Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб. 
Начислим 1560 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541659
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый
25 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Цвет
белый
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
90х90х16
Вес, кг.
12.5

Описание товара Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый

Артикул № 4679007

Отзывы о товаре Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Цвет
белый
Страна производитель
Германия
Описание
Артикул № 4679007
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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