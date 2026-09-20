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Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром

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Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 8
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 9
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 10
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 11
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 12
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 13
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 14
Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 11
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 12
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 13
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 14
  • Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 390 руб. 
Начислим 1464 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680999
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром
24 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х10
Вес, кг.
1.73

Описание товара Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром

Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Долгожданное обновление смесителей для ванной комнаты в коллеции Gem. Смеситель для ванны и душа Gem с индикацией температуры - это сочетание красоты и функциональности в вашей ванной комнате. Прогрессивный высокотехнологичный картридж, открывающийся с холодной воды, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. При управлении ручкой увеличивается температура и поток воды. Встроенный высокоэффективный малошумный гидрогенератор обеспечивает энергией встроенное оборудование для работы индикатора температуры благодаря чему не требуются дополнительные источники энергии. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Непревзойденный смеситель для ванны и душа Gem выполнен в цвете хром. Отдельная, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Долгожданное обновление смесителей для ванной комнаты в коллеции Gem. Смеситель для ванны и душа Gem с индикацией температуры - это сочетание красоты и функциональности в вашей ванной комнате. Прогрессивный высокотехнологичный картридж, открывающийся с холодной воды, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. При управлении ручкой увеличивается температура и поток воды. Встроенный высокоэффективный малошумный гидрогенератор обеспечивает энергией встроенное оборудование для работы индикатора температуры благодаря чему не требуются дополнительные источники энергии. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Непревзойденный смеситель для ванны и душа Gem выполнен в цвете хром. Отдельная, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10400 хром - стоимость товара 24390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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