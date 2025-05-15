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Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром

20 Отзывы
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Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром - фото 1
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Материал
Латунь
Форма
Круглая
Поверхность
глянцевая
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром - фото 1
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 321975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром
4 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Комплектация
держатель для душа
Цвет
хром
Материал
Латунь
Форма
Круглая
Поверхность
глянцевая
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Длина, см
70
Габариты (ВxГxШ),
700x90x125
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
71х15х9
Вес, г.
900

Описание товара Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром

Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Штанга снабжена держателями (регулируемые по высоте держатели душевой штанги, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа), линии которых повторяются во всей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Забота о безопасности: изготовлена из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.

Отзывы о товаре Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился. Качественный, приятный на ощупь. Надеюсь прослужит долго. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Коробка целая, каких-либо замечаний по изделию нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
алена ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ершик, смотрела в магазине...но дорого. здесь нашла
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный! Единственный минус, наверно, что стакан для ёршика квадратный, а сам ёршик круглой формы, поэтому в углах будет скапоиваться грязь. Решение чаше мыть.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
ожидал большего. ёршик очень жёсткий и пластиковый профиль под стакан мог бы быть мягче.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный товар Мы в восторге
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился ёршик, выглядит элегантно)
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, все пришло целое. крепления в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не смотря на убитую упаковку, товар приехал в целости и сохранности. Качество соответствует стоимости. Тяжёлый стакан, идеально отполированное покрытие на латуни без царапин, никакого люфта ни на одном из элементов, выглядит солидно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получила товар. Очень довольна. Отличное качество, стильный дизайн. При необходимости буду заказывать товар этой фирмы именно в этом магазине. Товар был очень хорошо упакован. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная штука. только,конечно, дороговато
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала серию аксессуаров для ванной,стойка классная,дорого конечно,но оригинал,надеюсь прослужит долго,рекомендую,упаковано в коробку.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли все одной коллекции и не пожалели
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все ок, упаковано отлично. Все дошло в хооошпи состоянии, сам ершик отличный, качественный
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
красивая стойка, в комплекте есть все для установки
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую! Сейчас на рынке самый качественный бренд
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
IRINA F.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный! Как все аксессуары этой фирмы! Доставка быстрая! Все пришло в хорошем состоянии!) Закажу еще такой же во второй санузел
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Красивая стойка с удобным монтажом
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2022
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
без комментариев. Ершик. всё ок.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2022
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
При попытке вытащить ершик, подстакашек вылезает из кольца вместе с ним,но это все поправимо. В целом,рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Комплектация
держатель для душа
Цвет
хром
Материал
Латунь
Форма
Круглая
Поверхность
глянцевая
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Длина, см
70
Габариты (ВxГxШ),
700x90x125
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Штанга снабжена держателями (регулируемые по высоте держатели душевой штанги, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа), линии которых повторяются во всей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Забота о безопасности: изготовлена из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился. Качественный, приятный на ощупь. Надеюсь прослужит долго. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Коробка целая, каких-либо замечаний по изделию нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
алена ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ершик, смотрела в магазине...но дорого. здесь нашла
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный! Единственный минус, наверно, что стакан для ёршика квадратный, а сам ёршик круглой формы, поэтому в углах будет скапоиваться грязь. Решение чаше мыть.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
ожидал большего. ёршик очень жёсткий и пластиковый профиль под стакан мог бы быть мягче.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный товар Мы в восторге
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился ёршик, выглядит элегантно)
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, все пришло целое. крепления в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не смотря на убитую упаковку, товар приехал в целости и сохранности. Качество соответствует стоимости. Тяжёлый стакан, идеально отполированное покрытие на латуни без царапин, никакого люфта ни на одном из элементов, выглядит солидно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получила товар. Очень довольна. Отличное качество, стильный дизайн. При необходимости буду заказывать товар этой фирмы именно в этом магазине. Товар был очень хорошо упакован. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная штука. только,конечно, дороговато
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала серию аксессуаров для ванной,стойка классная,дорого конечно,но оригинал,надеюсь прослужит долго,рекомендую,упаковано в коробку.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли все одной коллекции и не пожалели
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все ок, упаковано отлично. Все дошло в хооошпи состоянии, сам ершик отличный, качественный
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
красивая стойка, в комплекте есть все для установки
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую! Сейчас на рынке самый качественный бренд
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
IRINA F.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный! Как все аксессуары этой фирмы! Доставка быстрая! Все пришло в хорошем состоянии!) Закажу еще такой же во второй санузел
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Красивая стойка с удобным монтажом
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2022
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
без комментариев. Ершик. всё ок.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2022
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
При попытке вытащить ершик, подстакашек вылезает из кольца вместе с ним,но это все поправимо. В целом,рекомендую!


Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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