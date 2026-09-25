Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл, пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736515
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
металл, пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
100
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.15х0.05
Вес, кг.
1.2
Описание товара Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для тех, кто ценит современный стиль и практичность в деталях. Хромированная глянцевая поверхность придает интерьеру свежий, актуальный вид и отлично сочетается с разными цветовыми решениями ванной. Высота душевой штанги 100 см делает её удобной для повседневного использования всеми членами семьи. Округлая форма добавляет элегантности, а сочетание металла и пластика обеспечивает прочность при приятной легкости конструкции. Немецкое качество Hansgrohe — залог долговечности и безупречного внешнего вида вашей ванной комнаты.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
металл, пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
100
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для тех, кто ценит современный стиль и практичность в деталях. Хромированная глянцевая поверхность придает интерьеру свежий, актуальный вид и отлично сочетается с разными цветовыми решениями ванной. Высота душевой штанги 100 см делает её удобной для повседневного использования всеми членами семьи. Округлая форма добавляет элегантности, а сочетание металла и пластика обеспечивает прочность при приятной легкости конструкции. Немецкое качество Hansgrohe — залог долговечности и безупречного внешнего вида вашей ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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