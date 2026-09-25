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Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром

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Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром - фото 1
Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл, пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
100
  • Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром - фото 1
  • Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736515
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
металл, пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
100
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.15х0.05
Вес, кг.
1.2

Описание товара Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром

Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для тех, кто ценит современный стиль и практичность в деталях. Хромированная глянцевая поверхность придает интерьеру свежий, актуальный вид и отлично сочетается с разными цветовыми решениями ванной. Высота душевой штанги 100 см делает её удобной для повседневного использования всеми членами семьи. Округлая форма добавляет элегантности, а сочетание металла и пластика обеспечивает прочность при приятной легкости конструкции. Немецкое качество Hansgrohe — залог долговечности и безупречного внешнего вида вашей ванной комнаты.

Отзывы о товаре Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
металл, пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
100
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Описание
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для тех, кто ценит современный стиль и практичность в деталях. Хромированная глянцевая поверхность придает интерьеру свежий, актуальный вид и отлично сочетается с разными цветовыми решениями ванной. Высота душевой штанги 100 см делает её удобной для повседневного использования всеми членами семьи. Округлая форма добавляет элегантности, а сочетание металла и пластика обеспечивает прочность при приятной легкости конструкции. Немецкое качество Hansgrohe — залог долговечности и безупречного внешнего вида вашей ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая штанга со шлангом Hansgrohe Unica 28631000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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