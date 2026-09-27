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Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA купить с доставкой в Москве
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Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA

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Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA - фото 1
Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA - фото 2
Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для душа
  • Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA - фото 1
  • Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA - фото 2
  • Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457108
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Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Держатель для душа
Размеры в упаковке, см
45х10х3
Вес, г.
722

Описание товара Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA

Хромовый кронштейн для верхнего душа.Применяется для встроенных душевых систем. Монтируется на стену

Отзывы о товаре Держатель для душа Ideal Standard Idealrain B9445AA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Держатель для душа
Описание
Хромовый кронштейн для верхнего душа.Применяется для встроенных душевых систем. Монтируется на стену
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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