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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413670 матовый черный купить с доставкой в Москве
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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413670 матовый черный

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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413670 матовый черный - фото 1
Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413670 матовый черный - фото 1
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736489
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
черный
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
38
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
45х11х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413670 матовый черный

Компактная душевая штанга и держатель Hansgrohe в современном стиле подчеркнут характер вашей ванной комнаты. Округлая форма привносит лаконичность и мягкость линий, а насыщенный чёрный цвет с матовой поверхностью выглядит эффектно и сдержанно. Прочное латунное исполнение гарантирует долговечность и стабильность, а длина 38 см делает аксессуар идеальным для небольших пространств. Немецкое производство — знак надёжности и внимания к деталям в каждой мелочи.

Отзывы о товаре Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
черный
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
38
Страна производитель
Германия
Описание
Компактная душевая штанга и держатель Hansgrohe в современном стиле подчеркнут характер вашей ванной комнаты. Округлая форма привносит лаконичность и мягкость линий, а насыщенный чёрный цвет с матовой поверхностью выглядит эффектно и сдержанно. Прочное латунное исполнение гарантирует долговечность и стабильность, а длина 38 см делает аксессуар идеальным для небольших пространств. Немецкое производство — знак надёжности и внимания к деталям в каждой мелочи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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