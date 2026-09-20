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Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый купить с доставкой в Москве
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Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый

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Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый - фото 1
Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый - фото 1
  • Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
18 490 руб.  19 980 руб. 
Начислим 1110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541765
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый
18 490 руб. -7%
19 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
17
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - фарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х43х17
Вес, кг.
12

Описание товара Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый

Впервые дизайнерская мебель в сегменте средний эконом (от английского дизайн - агентства DanelonMeroni). Эргономичная форма раковины специально разработана для коллекции Gem.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
17
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - фарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
76
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые дизайнерская мебель в сегменте средний эконом (от английского дизайн - агентства DanelonMeroni). Эргономичная форма раковины специально разработана для коллекции Gem.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый - по цене 18490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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