Смеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
215
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб.
В наличии
Код товара: 541831
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21 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
29.7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
215
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х7
Вес, кг.
1.7
Описание товара Смеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000
Стильная коллекция смесителей Sirius – это ультрасовременный дизайн, смелое сочетание традиционных прямых форм со скругленными гранями. Смесители приковывают взгляды своими солидными формами, выразительным дизайном и конструктивными решениями. Высокий смеситель для для умывальника Sirius - это стильное смелое решение для ванных комнат. Смеситель будет олично смотреться в комплекте с накладной раковиной. Увеличенная высота корпуса смесителя существенно расширяет зону принятия ванных процедур.
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Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
29.7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
215
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Стильная коллекция смесителей Sirius – это ультрасовременный дизайн, смелое сочетание традиционных прямых форм со скругленными гранями. Смесители приковывают взгляды своими солидными формами, выразительным дизайном и конструктивными решениями. Высокий смеситель для для умывальника Sirius - это стильное смелое решение для ванных комнат. Смеситель будет олично смотреться в комплекте с накладной раковиной. Увеличенная высота корпуса смесителя существенно расширяет зону принятия ванных процедур.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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