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Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA

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Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 1
Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 2
Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 3
Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 4
Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 5
Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 6
Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
111
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 1
  • Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 2
  • Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 3
  • Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 4
  • Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 5
  • Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 6
  • Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457154
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Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
111
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х15
Вес, кг.
1.55

Описание товара Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA

CERAFINE D Настенный смеситель для душа, картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки), металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды, обратный клапан



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA




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Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
111
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
присоединительный размер G1/2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
CERAFINE D Настенный смеситель для душа, картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки), металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды, обратный клапан


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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