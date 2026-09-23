Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром
Используя системный подход коллекция Root предлагает два дизайнерских решения смесителей, которые станут идеальным завершающим штрихом в вашей ванной. Так смесители Root Round спроектированы с использованием округлых линий, обеспечивающих беспрепятственный поток воды в раковину. Корпус устойчив к агрессивной среде. Смесители VitrA тестируются на устойчивость к давлению в водопроводе в 50 атмосфер, для того чтобы удостовериться, что смесители VitrA не протекут даже при экстремальных условиях (стандартное давление в водопроводе 3 атмосферы). Смесители VitrA тестируются на 2,1 миллиона циклов открывания-закрывания (VitrA Lifecycle test), то время как по Европейским стандартам достаточно 210 тысяч циклов. Смесители тестируются на 720 часов в соляной кислоте (VitrA Anticorrosion Test), по Европейским стандартам достаточно 200 часов. Тестирование на устойчивость к температурным колебаниям: корпуса нагревают до температуры 250 градусов и резко охлаждают (VitrA Shock Test).
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007122 черный
-
В наличииЦена 10 690 руб. 11 610 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый
-
В наличииЦена 10 690 руб. 11 610 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM Like F8002700 ...
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитИзлив на ванну AM.PM Like F8070000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210300 черный
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитВстраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 3675003...
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный
-
В наличииЦена 10 990 руб. 11 880 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006000 хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Отзывы о товаре Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром