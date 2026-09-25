Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736229
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
регулируемое ограничение температуры
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х20х7
Вес, кг.
1.7
Описание товара Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569000 хром
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Shape 100 без сливного гарнитура - это компактное и стильное решение для современной ванной комнаты. Модель отличается четкими геометричными формами, удобством управления и экономичным расходом воды, что делает её отличным выбором для ежедневного использования. Надежность и качество исполнения соответствуют стандартам hansgrohe, обеспечивая долгий срок службы и комфорт эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
регулируемое ограничение температуры
Развернуть
Страна производитель
Германия
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Shape 100 без сливного гарнитура - это компактное и стильное решение для современной ванной комнаты. Модель отличается четкими геометричными формами, удобством управления и экономичным расходом воды, что делает её отличным выбором для ежедневного использования. Надежность и качество исполнения соответствуют стандартам hansgrohe, обеспечивая долгий срок службы и комфорт эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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