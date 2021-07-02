Смеситель для ванны и душа Vitra Minimax S A41994EXP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 139151
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
1.9
Описание товара Смеситель для ванны и душа Vitra Minimax S A41994EXP
VitrA — один из ведущих мировых брендов, предлагающий комплексные решения для ванных комнат. От керамики до смесителей — VitrA создает продуманные пространства с вневременным дизайном в сотрудничестве с ведущими мировыми дизайнерами. Инновации и современные технологии, ориентированные на комфорт и здоровье, делают продукцию VitrA эталоном качества и надежности.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
VitrA — один из ведущих мировых брендов, предлагающий комплексные решения для ванных комнат. От керамики до смесителей — VitrA создает продуманные пространства с вневременным дизайном в сотрудничестве с ведущими мировыми дизайнерами. Инновации и современные технологии, ориентированные на комфорт и здоровье, делают продукцию VitrA эталоном качества и надежности.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Достоинства:
Красиво, качественно, адекватная цена
Достоинства:
Шик, блеск, красота!!! Переключать легко, не крутить барашки до посинения. ?
Недостатки:
Надо подумать ?, Нет!!!
Комментарий:
До этого был точно такой же, отслужил верой и правдой 8 с лишним лет и дальше может работал бы исправно, но после приезда и отбытия гостей сломался, чего они с ним делали... вопрос, вообщем перестал работать, сломался режим переключения на душ и обратно,вода шла и с крана и с душа. Купил за 4 тыс. новый, поставил, теперь всё Ок! Надеюсь и этот будет служить на совесть. До след. гостей ????????
Достоинства:
Качество материалов и сборки
Недостатки:
Не нашёл
Комментарий:
Понравился очень дизайн и мягкость работы !!! Не пожалел ни капли. Надеюсь долго будет служить
Достоинства:
Хорошее качество. Красивый внешний вид. Смешивает воду хорошо. Нормальная цена.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
За свою цену отлично. Посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
все устраивает
Недостатки:
нет
Комментарий:
поставила себе после ремонта, всем довольна. управление легкое, воду смешивает хорошо, всегда можно подобрать оптимальную температуру. Выглядит стильно, детали не люфтят. Подсоединили душевую стойку Hansgrohe, вместе работают хорошо. Забавляет, что вместо синей и красной отметки (направление воды - гоярчая или холодная) на крышке нанесены пиктограммы - солнышко и снежинка)) Покупкой довольна
Смеситель для ванны и душа Vitra Minimax S A41994EXP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Vitra Minimax S A41994EXP
Достоинства:
Красиво, качественно, адекватная цена
Достоинства:
Шик, блеск, красота!!! Переключать легко, не крутить барашки до посинения. ?
Недостатки:
Надо подумать ?, Нет!!!
Комментарий:
До этого был точно такой же, отслужил верой и правдой 8 с лишним лет и дальше может работал бы исправно, но после приезда и отбытия гостей сломался, чего они с ним делали... вопрос, вообщем перестал работать, сломался режим переключения на душ и обратно,вода шла и с крана и с душа. Купил за 4 тыс. новый, поставил, теперь всё Ок! Надеюсь и этот будет служить на совесть. До след. гостей ????????
Достоинства:
Качество материалов и сборки
Недостатки:
Не нашёл
Комментарий:
Понравился очень дизайн и мягкость работы !!! Не пожалел ни капли. Надеюсь долго будет служить
Достоинства:
Хорошее качество. Красивый внешний вид. Смешивает воду хорошо. Нормальная цена.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
За свою цену отлично. Посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
все устраивает
Недостатки:
нет
Комментарий:
поставила себе после ремонта, всем довольна. управление легкое, воду смешивает хорошо, всегда можно подобрать оптимальную температуру. Выглядит стильно, детали не люфтят. Подсоединили душевую стойку Hansgrohe, вместе работают хорошо. Забавляет, что вместо синей и красной отметки (направление воды - гоярчая или холодная) на крышке нанесены пиктограммы - солнышко и снежинка)) Покупкой довольна