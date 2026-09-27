Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Монтаж
скрытый
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 110373
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Монтаж
скрытый
Комплектация
скрытая часть, документация, упаковка
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Встраиваемый
да
Особенности
величина соединения DN20
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
1.59
Описание товара Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180
Скрытая часть HANSGROHE 01800180 ibox universal 00000007256 используется для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Теги товара: встраиваемые, Встраиваемые
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Монтаж
скрытый
Комплектация
скрытая часть, документация, упаковка
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Встраиваемый
да
Особенности
величина соединения DN20
Страна производитель
Германия
Скрытая часть HANSGROHE 01800180 ibox universal 00000007256 используется для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Теги товара: встраиваемые, Встраиваемые
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Теги товара: встраиваемые, Встраиваемые
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