Top.Mail.Ru
Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180 - фото 1
Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Монтаж
скрытый
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
  • Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180 - фото 1
  • Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 110373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Комплектующие
Монтаж
скрытый
Комплектация
скрытая часть, документация, упаковка
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Встраиваемый
да
Особенности
величина соединения DN20
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
1.59

Описание товара Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180

Скрытая часть HANSGROHE 01800180 ibox universal 00000007256 используется для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные

Отзывы о товаре Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Комплектующие
Монтаж
скрытый
Комплектация
скрытая часть, документация, упаковка
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Встраиваемый
да
Особенности
величина соединения DN20
Страна производитель
Германия
Описание
Скрытая часть HANSGROHE 01800180 ibox universal 00000007256 используется для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...