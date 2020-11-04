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Точило Зубр ЗТШМ-150/686Л

Артикул: 95929
Точило Зубр ЗТШМ-150/686Л
5 530 руб. 
5 630 руб. 
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+ 97 КэтКоинов
Артикул: 95929
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараТочило
Вес, кг8.4
Высота, см34
Габариты (ШхВхГ)150 мм
Диаметр диска32 мм
Длина, см21
Количество скоростей1
Комплект поставкиСтанок, Заточной круг, Шлифовальная лента, Защитный экран.
Мощность250 Вт
Скорость вращения2950 об/мин
Ширина, см41.5
Точильный станок для заточки сверл или другого металлического инструмента. Длина ленты станка - 686 мм, ширина - 50 мм. Размер заточного круга 150х20х32 мм


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Самовывоз невозможен
Точило Зубр ЗТШМ-150/686Л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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