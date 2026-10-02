Top.Mail.Ru
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 1
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 2
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 3
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 4
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 5
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 6
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 7
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 8
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 9
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок шлифовальный
Диаметр диска
125
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 1
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 2
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 3
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 4
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 5
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 6
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 7
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 8
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 9
  • Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330
5 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станок шлифовальный
Комплектация
ключ имбусовый, опора резиновая, патрубок пылеотводный, руководство, рукоятка затяжки, угловой упор
Мощность, Вт
330
Диаметр диска
125
Уровень шума
76
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
25 мм
Материал обработки
регулируемый наклон рабочих столов в сочетании с произвольным углом подачи заготовки позволяют обработку в любой заданной плоскости
Габариты (ШхВхГ)
30х31х42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х30
Вес, кг.
9

Описание товара Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330

Шлифовальный станок ЗУБР ЗШС-330 предназначается для обработки деревянных заготовок. Модель дает возможность производить различные операции: сначала отшлифовать деталь лентой, затем обработать ее торцы диском. Большой диаметр шлифовального круга позволяет выполнять операции с габаритными заготовками. Безопасность при работе гарантирует электромагнитный выключатель, который предотвращает случайное включение при внезапном восстановлении напряжения. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станок шлифовальный
Комплектация
ключ имбусовый, опора резиновая, патрубок пылеотводный, руководство, рукоятка затяжки, угловой упор
Мощность, Вт
330
Диаметр диска
125
Уровень шума
76
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
25 мм
Материал обработки
регулируемый наклон рабочих столов в сочетании с произвольным углом подачи заготовки позволяют обработку в любой заданной плоскости
Габариты (ШхВхГ)
30х31х42
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальный станок ЗУБР ЗШС-330 предназначается для обработки деревянных заготовок. Модель дает возможность производить различные операции: сначала отшлифовать деталь лентой, затем обработать ее торцы диском. Большой диаметр шлифовального круга позволяет выполнять операции с габаритными заготовками. Безопасность при работе гарантирует электромагнитный выключатель, который предотвращает случайное включение при внезапном восстановлении напряжения. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - стоимость товара 5900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...