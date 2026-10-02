Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330
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Характеристики
Тип товара
Станок шлифовальный
Диаметр диска
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб.
В наличии
Код товара: 349895
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Станок шлифовальный
Комплектация
ключ имбусовый, опора резиновая, патрубок пылеотводный, руководство, рукоятка затяжки, угловой упор
Мощность, Вт
330
Диаметр диска
125
Уровень шума
76
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
25 мм
Материал обработки
регулируемый наклон рабочих столов в сочетании с произвольным углом подачи заготовки позволяют обработку в любой заданной плоскости
Габариты (ШхВхГ)
30х31х42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х30
Вес, кг.
9
Описание товара Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330
Шлифовальный станок ЗУБР ЗШС-330 предназначается для обработки деревянных заготовок. Модель дает возможность производить различные операции: сначала отшлифовать деталь лентой, затем обработать ее торцы диском. Большой диаметр шлифовального круга позволяет выполнять операции с габаритными заготовками. Безопасность при работе гарантирует электромагнитный выключатель, который предотвращает случайное включение при внезапном восстановлении напряжения. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Станок шлифовальный
Комплектация
ключ имбусовый, опора резиновая, патрубок пылеотводный, руководство, рукоятка затяжки, угловой упор
Мощность, Вт
330
Диаметр диска
125
Уровень шума
76
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
25 мм
Материал обработки
регулируемый наклон рабочих столов в сочетании с произвольным углом подачи заготовки позволяют обработку в любой заданной плоскости
Габариты (ШхВхГ)
30х31х42
Страна производитель
Китай
Шлифовальный станок ЗУБР ЗШС-330 предназначается для обработки деревянных заготовок. Модель дает возможность производить различные операции: сначала отшлифовать деталь лентой, затем обработать ее торцы диском. Большой диаметр шлифовального круга позволяет выполнять операции с габаритными заготовками. Безопасность при работе гарантирует электромагнитный выключатель, который предотвращает случайное включение при внезапном восстановлении напряжения. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок шлифовальный Зубр ЗШС-330 - стоимость товара 5900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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