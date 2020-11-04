Перфоратор Энкор ПЭ-440/18ЭР

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Энкор
|Тип товара
|Перфораторы
|Реверс
|да
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Тип крепления бура
|SDS-Plus
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Режим шуруповерта
|да
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|18 мм
|Макс. энергия удара
|1.4 Дж
|Минимальный диаметр патрона
|10 мм
|Режим сверление
|да
|Режим долбление
|да
|Потребляемая мощность
|440 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Питание
|сеть
|Пылесборник
|нет
|Предохранительная муфта
|да
|Блокировка кнопки включения
|да
|Ограничитель глубины сверления
|есть
|Ключевой патрон в комплекте
|нет
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Ширина, см
|28
|Длина, см
|37
|Высота, см
|11
|Вес, кг
|1.53
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