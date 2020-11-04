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Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG BS 18CBL LI-202С

Артикул: 92759
Описание товара скоро будет готово,
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19 610 руб. 
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+ 340 КэтКоинов
Артикул: 92759
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAEG
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент60 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1.5 мм
Макс. диаметр патрона13 мм
Макс. диаметр сверления дерева45 мм
Макс. диаметр сверления металла13 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукояткаесть
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см17.6
Ширина, см8
Высота, см20
Вес, кг1.8
Безударная дрель-шуруповерт, питание от аккумулятора, макс. число оборотов холостого хода 2100 об/мин, напряжение аккумулятора 18 В, емкость аккумулятора 2 Ач


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG BS 18CBL LI-202С - по цене 19610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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