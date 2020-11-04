Насосная станция Metabo HWW 4500/25 Inox (600972000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Насосная станция
|Потребляемая мощность
|1300 Вт
|Максимальный напор
|48 м
|Объем гидробака
|24 л
|Пропускная способность
|4500 л/ч
|Длина, см
|48.4
|Ширина, см
|30.7
|Высота, см
|60
|Вес, кг
|17.7
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