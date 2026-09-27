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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50

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Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 1
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 2
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 3
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 4
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 5
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 6
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 7
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 8
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 1
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 2
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 3
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 4
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 5
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 6
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 7
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 8
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
17 960 руб.  29 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266893
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
70
Максимальный напор
46
Объем гидробака
50
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х69х42
Вес, кг.
19.3

Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50

Насосная станция ЗУБР предназначена для обеспечения постоянного давления чистой воды при устройстве систем водоснабжения, полива газонов и орошения садовых участков, а так же для откачки воды из емкостей или водоемов. Объем гидроаккумулятора 50 л обеспечивает полноценный водозабор с более редкими включениями насоса, что продлевает срок его службы и способствует экономии электроэнергии. Термопредохранитель для защиты от перегрева предотвращает повреждение двигателя.



Теги товара: 63 л/мин

Отзывы о товаре Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
70
Максимальный напор
46
Объем гидробака
50
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Описание
Насосная станция ЗУБР предназначена для обеспечения постоянного давления чистой воды при устройстве систем водоснабжения, полива газонов и орошения садовых участков, а так же для откачки воды из емкостей или водоемов. Объем гидроаккумулятора 50 л обеспечивает полноценный водозабор с более редкими включениями насоса, что продлевает срок его службы и способствует экономии электроэнергии. Термопредохранитель для защиты от перегрева предотвращает повреждение двигателя.


Теги товара: 63 л/мин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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