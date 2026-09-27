Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50
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Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%17 960 руб. 29 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266893
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
70
Максимальный напор
46
Объем гидробака
50
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х69х42
Вес, кг.
19.3
Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-50
Насосная станция ЗУБР предназначена для обеспечения постоянного давления чистой воды при устройстве систем водоснабжения, полива газонов и орошения садовых участков, а так же для откачки воды из емкостей или водоемов. Объем гидроаккумулятора 50 л обеспечивает полноценный водозабор с более редкими включениями насоса, что продлевает срок его службы и способствует экономии электроэнергии. Термопредохранитель для защиты от перегрева предотвращает повреждение двигателя.
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Теги товара: 63 л/мин
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Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
70
Максимальный напор
46
Объем гидробака
50
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Насосная станция ЗУБР предназначена для обеспечения постоянного давления чистой воды при устройстве систем водоснабжения, полива газонов и орошения садовых участков, а так же для откачки воды из емкостей или водоемов. Объем гидроаккумулятора 50 л обеспечивает полноценный водозабор с более редкими включениями насоса, что продлевает срок его службы и способствует экономии электроэнергии. Термопредохранитель для защиты от перегрева предотвращает повреждение двигателя.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, Насосная станция, Зубр, Бренды, Потребляемая мощность, Максимальный напор, Объем гидробака, Пропускная способность
Теги товара: 63 л/мин
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Теги товара: 63 л/мин
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