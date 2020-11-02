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Насосная станция Gardena 3500/4E Classic 01757-20.000.00

Артикул: 77451
  • Насосная станция Gardena Classic 3500/4E 01757-20.000.00 - фото 1
  • Насосная станция Gardena Classic 3500/4E 01757-20.000.00 - фото 2
Насосная станция Gardena Classic 3500/4E 01757-20.000.00 - фото 1
Насосная станция Gardena Classic 3500/4E 01757-20.000.00 - фото 2
19 220 руб. 
21 597 руб. 
Купить
+ 357 КэтКоинов
Артикул: 77451
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 204 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGardena
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность800 Вт
Максимальный напор40 м
Пропускная способность3.5 куб./м час
Уровень шума75 дБ
Длина, см44
Ширина, см20
Высота, см30
Вес, кг8.1
Максимальный напор - 40 м. Пропускная способность - 3.5 куб./м час. Мощность - 800 Вт


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Самовывоз невозможен
Насосная станция Gardena 3500/4E Classic 01757-20.000.00 - по цене 19220 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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