Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
В наличии
Код товара: 649326
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
38
Объем гидробака
24
Уровень шума
85
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х66х28
Вес, кг.
16.2
Описание товара Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel
Насосная станция Denzel PSХ950X 97214 служит для поддержания давления в магистральном водопроводе идля бесперебойной подачи воды. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
38
Объем гидробака
24
Уровень шума
85
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Насосная станция Denzel PSХ950X 97214 служит для поддержания давления в магистральном водопроводе идля бесперебойной подачи воды. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе.
Насосная станция PSХ950X, 950 Вт, 3300 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - по цене 15020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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