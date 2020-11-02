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Детектор Bosch PTD1 (603683020)

Артикул: 76995
  • Детектор Bosch PTD1 (603683020) - фото 1
  • Детектор Bosch PTD1 (603683020) - фото 2
Детектор Bosch PTD1 (603683020) - фото 1
Детектор Bosch PTD1 (603683020) - фото 2
9 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 76995
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БрендBosch
Тип товараДетектор
Источники питания2 батареи на 1,5 В, тип AA
КомплектацияPTD 1, Защитный чехол, 2 батареи на 1,5 В, тип АА
ОсобенностиИнтуитивно понятное управление, трехцветная индикация измерений и дисплей с подсветкой
Дополнительнодиапазон температур: от -20 до +200 °C, погрешность: ±1 °C (10–30 °C), рабочий диапазон: 1-5 м, продолжительность работы: 9 ч
Вес, кг0.3
Компактный прибор для измерения комнатной температуры, температуры поверхности и влажности воздуха. Измерительный инструмент анализирует полученные данные и позволяет определить потенциальные места образования плесени и скрытые мостики холода.


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