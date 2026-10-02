Детектор Condtrol Drill Check
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Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
40
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
В наличии
Код товара: 346671
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
работает от 3-х батарей типа LR44
Источники питания
батарейки
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
40
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х3
Вес, г.
200
Описание товара Детектор Condtrol Drill Check
Сканер проводки Condtrol Drill Check 3-12-025 - компактный прибор, предназначенный для обнаружения проводки под напряжением, а также цветных и черных металлов. Работает от 3-х батарей типа LR44. Прибор имеет визуальную индикацию с помощью специальных светодиодов. Легкий корпус выполнен из ударопрочного пластика.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
работает от 3-х батарей типа LR44
Источники питания
батарейки
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
40
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Сканер проводки Condtrol Drill Check 3-12-025 - компактный прибор, предназначенный для обнаружения проводки под напряжением, а также цветных и черных металлов. Работает от 3-х батарей типа LR44. Прибор имеет визуальную индикацию с помощью специальных светодиодов. Легкий корпус выполнен из ударопрочного пластика.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Детектор Condtrol Drill Check - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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