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Детектор Зубр 45265 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Детектор Зубр 45265

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Детектор Зубр 45265
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка, дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265623
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Детектор Зубр 45265
1 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
индикация глубины залегания
Источники питания
батарейки
Особенности
дисплей, звуковая индикация, подсветка
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка, дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
204

Описание товара Детектор Зубр 45265

Металлодетектор ЗУБР создан на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, инструмент обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы, гарантируя точность измерений и высокий результат.

Отзывы о товаре Детектор Зубр 45265




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
индикация глубины залегания
Источники питания
батарейки
Особенности
дисплей, звуковая индикация, подсветка
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка, дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Металлодетектор ЗУБР создан на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, инструмент обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы, гарантируя точность измерений и высокий результат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Детектор Зубр 45265 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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