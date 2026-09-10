Детектор Condtrol Wall
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
38
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка, дерево, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346658
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
время работы - 8 час.
Источники питания
батарейки
Особенности
дисплей, звуковая индикация
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
38
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка, дерево, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
200
Описание товара Детектор Condtrol Wall
Wall CONDTROL – универсальный сканер, позволяющий обнаружить в стенах, полах и потолках конструкции из дерева, цветного и чёрного металла, проводку под напряжением.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
время работы - 8 час.
Источники питания
батарейки
Особенности
дисплей, звуковая индикация
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
38
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка, дерево, пластик
Страна производитель
Китай
Wall CONDTROL – универсальный сканер, позволяющий обнаружить в стенах, полах и потолках конструкции из дерева, цветного и чёрного металла, проводку под напряжением.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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