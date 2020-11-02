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Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor

Артикул: 4065
  • Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor - фото 1
  • Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor - фото 2
  • Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor - фото 3
Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor - фото 1
Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor - фото 2
Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor - фото 3
24 800 руб. 
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Артикул: 4065
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра52 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/1.40
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/1.40
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм55
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм55
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.23

Основной отличительной особенностью данного стандартного объектива Nikon 50mm можно назвать его высокую постоянную светосилу. Nikon полтинник является очень удобным при работе с плохим освещением, как в самом сооружении, так и на открытой местности, так как позволяет обеспечивать яркое и в тоже время светлое изображение в самом видоискателе и довольно быструю автофокусировку. Благодаря этому объективу  можно  получать снимки довольно высокого качества, не прибегая к самым крайним значениям самой светочувствительности.

Портретный объектив можно отнести к бюджетной линейке, однако при этом он отличается своим высоким качеством производства и выполнен в легком, компактном и прочном корпусе. Отличное фокусное расстояние в настоящее время позволяет использовать данный объектив и в путешествии, и в каждодневной съемке, с большим успехом – для жанра и импровизированного портрета, репортажа.

Оптическая схема данного объектива включает 7 элементов в нескольких группах. Благодаря хорошо продуманной конструкции, объектив формирует все изображения с отличным разрешением по всему полю кадра от центра и до периферии, сочными цветами, точной передачей тонов, а также отсутствием разных хроматических аберраций и иных оптических искажений. Многослойное просветление всех оптических элементов просто сводит к минимуму всю вероятность появления бликов и всех переотражений, которые снижают качество фотографий, которые были получены благодаря цифровым камерам.



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Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor - этот товар вы можете купить по цене 24800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
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