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Полноценный четырехъядерный планшетный ПК с сенсорным 7? IPS экраном. OC Android дает возможность настроить устройство под пользователя: установить необходимые приложения из Play Market, синхронизировать устройство со смартфоном, планшетом или другими устройствами на Android. При работе видорегистратора можно одновременно загружать фильмы, слушать музыку, смотреть online-трансляции.

Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.