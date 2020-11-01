Мышь Asus UX300 (90-XB2P00MU00000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Мышь компьютерная проводная
|Вес, г
|85
|Длина провода, м
|1.5
|Интерфейс подключения
|USB
|Количество клавиш
|6
|Назначение
|универсальная
|Особенности
|для правой руки
|Размеры (ШxВxД), мм
|68x40x105
|Цвет
|черный
|Разрешение оптического сенсора, dpi
|1600
|Тип соединения
|проводное
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