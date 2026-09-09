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Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB

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Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 1
Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 2
Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 3
Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 4
Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 1
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 2
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 3
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 4
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155584
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
68x38x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х8
Вес, г.
172

Описание товара Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB

Отсутствие шума при высокой скорости реагирования – вот на что способна мышь беспроводная Logitech M330 SILENT PLUS. Теперь работа мышью не будет доставлять дискомфорт окружающим, о чем свидетельствует накладка на нижней панели, нейтрализующая шумы при скольжении, бесшумное резиновое колесико, а также тихие щелчки кнопок. Модель создана для пользования правой рукой, на основании этого она обладает соответствующей конструкцией: накладки по бокам гарантируют комфорт.Logitech M330 SILENT PLUS функционирует с использованием USB-приемника с дальностью 10 м. Энергоэффективная конструкция позволяет очень долго использовать потенциал мыши: при неиспользовании она переключается в спящий режим. Мышь содержит 3 кнопки и интересна наличием светодиодного сенсора 1000 dpi.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
68x38x105
Страна производитель
Китай
Описание
Отсутствие шума при высокой скорости реагирования – вот на что способна мышь беспроводная Logitech M330 SILENT PLUS. Теперь работа мышью не будет доставлять дискомфорт окружающим, о чем свидетельствует накладка на нижней панели, нейтрализующая шумы при скольжении, бесшумное резиновое колесико, а также тихие щелчки кнопок. Модель создана для пользования правой рукой, на основании этого она обладает соответствующей конструкцией: накладки по бокам гарантируют комфорт.Logitech M330 SILENT PLUS функционирует с использованием USB-приемника с дальностью 10 м. Энергоэффективная конструкция позволяет очень долго использовать потенциал мыши: при неиспользовании она переключается в спящий режим. Мышь содержит 3 кнопки и интересна наличием светодиодного сенсора 1000 dpi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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