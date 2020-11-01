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Клавиатура A4Tech X7-G800MU черный/серый

Артикул: 66063
  • Клавиатура A4 X7-G800MU черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4 X7-G800MU черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4 X7-G800MU черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4 X7-G800MU черный/серый - фото 4
Клавиатура A4 X7-G800MU черный/серый - фото 1
Клавиатура A4 X7-G800MU черный/серый - фото 2
Клавиатура A4 X7-G800MU черный/серый - фото 3
Клавиатура A4 X7-G800MU черный/серый - фото 4
2 030 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 66063
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендA4Tech
Тип товараКлавиатура
Встроенный USB-хабесть
Интерфейс подключенияPS/2
Количество клавиш126
Комплектацияклавиатура
Назначениедля настольного компьютера
Подсветка клавишнет
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Тип связипроводная
Цветсерый, черный
проводная клавиатура, интерфейс PS/2, для настольного компьютера, игровая конструкция, клавиш: 126, дополнительных: 22


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Самовывоз невозможен
Клавиатура A4Tech X7-G800MU черный/серый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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