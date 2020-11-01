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Нож Victorinox SwissChamp (1 6795 LB1) красный блистер

Артикул: 46805
  • Нож Victorinox SwissChamp (1.6795.LB1) красный блистер - фото 1
  • Нож Victorinox SwissChamp (1.6795.LB1) красный блистер - фото 2
Нож Victorinox SwissChamp (1.6795.LB1) красный блистер - фото 1
Нож Victorinox SwissChamp (1.6795.LB1) красный блистер - фото 2
8 060 руб. 
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+ 140 КэтКоинов
Артикул: 46805
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная гарантия
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVictorinox
Тип товараНож
Вес, кг0.23
Длина, см9.1
Количество функций33

Нож Victorinox SwissChamp (1.6795.LB1) включает в себя 33 инструмента, которые могут пригодиться в самых разных ситуациях. В комплект входит фирменный чехол черного цвета. Данная модель поставляется в блистерной упаковке.

Особенности:

  • Нож Victorinox SwissChamp выполняет 33 функции: большое лезвие, малое лезвие, консервный нож с малой отверткой, открывалка для бутылок с отверткой и инструментом для зачистки проводов, шило, штопор, кольцо для ключей, зубочистка, пинцет, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву, инструмент для чистки рыбы с инструментом для извлечения рыболовного крючка и линейкой (см + дюймы), пилка для ногтей с инструментом для ухода за ногтями и ножовкой по металлу, отвертка 2,5 мм, стамеска / скребок, плоскогубцы с инструментом для перекусывания проволоки и обжимным инструментом, крестовая отвертка, лупа, булавка, шариковая ручка, мини-отвертка, ушко для шитья;
  • Для изготовления ножа использовались материалы высокого качества: рукоять ножа выполнена из пластика, инструменты - из нержавеющей стали, чехол - из натуральной кожи;
  • В характеристиках указана длина ножа в сложенном виде.



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Самовывоз невозможен
Нож Victorinox SwissChamp (1 6795 LB1) красный блистер - купить по цене 8060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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