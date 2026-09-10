Мультитул Victorinox SwissTool Spirit XBS (3.0224.3CN), 105 мм, 25 функций, черный, нейлоновый чехол
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit XBS (3.0224.3CN), 105 мм, 25 функций, черный, нейлоновый чехол
Стильный и брутальный! Материал изготовления — черная вороненая сталь. Оптимальный набор функций и инструментов на все случаи жизни. Размер в сложенном состоянии: 105х35х14 мм. Длина в раскрытом состоянии: 160 мм. Вес инструмента (без чехла): 208 гр. / Вес чехла: 39 г. Длина основного лезвия: 70 мм. Длина режущей кромки: 60 мм. Инструменты: 1 Крестовая отвертка. 2 Шило, кернер с: 3 — Универсальным крючком. 4 Консервный нож с: 5 — Отверткой 3 мм. 6 — Отверткой 6 мм. 7 — Инструментом для обжима проводов с: 8 — Фомкой. 9 Ножницы. 10 Плоскогубцы с: 11- обжимными щипцами (для капсюлей-детонаторов). 12 — Кусачками для твердой проволоки. 13 Пила по дереву. 14 Напильник по металлу с: 15 — Ножовкой по металлу. 16 Стамеска, скребок с: 17 — Инструментом для снятия изоляции. 18 — Инструментом для снятия изоляции и скребком. 19 — Инструментом для снятия изоляции закругленным. 20 Отвертка 2 мм. 21 Фиксирующий механизм. 22 10 отдельных пружин для фиксирования инструментов. 23 Отверстие для шнурка. 24 Лезвие.
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