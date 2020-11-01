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Детектор Bosch GMS 120 Prof (0601081000)

Артикул: 38383
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
7 300 руб. 
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+ 127 КэтКоинов
Артикул: 38383
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товара

Детектор Bosch GMS 120 PROF 0.601.081.000 применяется при необходимости обнаружения проводки (а также других металлов, включая цветные) и деревянных внутренних конструкций.
Светодиодный индикатор загорается зеленым цветом при отсутствии обнаруженных объектов. При обнаружении объекта индикатор загорается красным цветом. Для точного определения местоположения объекта предусмотрены несколько режимов работы: токопроводящий кабель, гипсокартон, металл. Точная разметка места сверления обеспечивается благодаря предусмотренному на корпусе детектора отверстию для маркировки.

Преимущества
  • Отличная видимость;
  • Локализует арматуру, медь, дерево, электрокабели под напряжением;
  • Акустический сигнал при обнаружении объекта (может быть отключен);
  • Возможность обнаружения магнитных и немагнитных объектов;
  • Точность индикации центра;
  • Продолжительность работы, ок. 5 ч.


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Самовывоз невозможен
Детектор Bosch GMS 120 Prof (0601081000) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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