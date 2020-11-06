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Шлифмашина вибрационная MAX-PRO 85235, 230Вт

Артикул: 223568
Шлифмашина вибрационная MAX-PRO 85235, 230Вт
2 520 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 223568
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMAXPRO
Тип товараШлифмашина вибрационная
Крепление листазажим
Дополнительная рукоятканет
Макс. частота вращения диска13500 об/мин
Мощность230 Вт
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Макс. частота колебания платформы27000 кол/мин
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Длина, см21.5
Ширина, см13
Высота, см16.5
Вес, кг1.6
MAXPRO MPPS230 - шлифовальный инструмент с высоким уровнем обработки материалов. Система пылеудаления значительно облегчает работу и удаляет всю пыль, которая образуется в процессе эксплуатации шлифмашинки.


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина вибрационная MAX-PRO 85235, 230Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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