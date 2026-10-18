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Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P

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Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P - фото 1
Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P - фото 2
Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Питание
от сети
  • Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P - фото 1
  • Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P - фото 2
  • Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 130616
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P
2 240 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.5 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Питание
от сети
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х11
Вес, кг.
1.67

Описание товара Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P

Шлифмашина угловая, питание - от сети. Малый вес, компактность и доступная цена делают эту болгарку прекрасным выбором для домашнего мастера.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.5 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Питание
от сети
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифмашина угловая, питание - от сети. Малый вес, компактность и доступная цена делают эту болгарку прекрасным выбором для домашнего мастера.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифмашина угловая Bort BWS-610-P - по цене 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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