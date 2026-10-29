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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ)

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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697757
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ)

Беспроводная угловая шлифмашина BWS-21Li-R профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная угловая шлифмашина BWS-21Li-R профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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