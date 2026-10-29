Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697757
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ)
Беспроводная угловая шлифмашина BWS-21Li-R профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Беспроводная угловая шлифмашина BWS-21Li-R профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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