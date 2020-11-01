Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF

Очищает поверхности объективов, фильтров, а также матриц с зеркалами фотографических камер от пыли и грязи. Устойчива к перепадам температур, не мен...

Универсальная воздушная груша LensPen HB-1 Очищает поверхности объективов, фильтров, а также матриц с зеркалами фотографических камер от пыли и грязи. Устойчива к перепадам температур, не мен...

Крышка для объектива JJC Lens Cap предохраняет объектив Вашей фотокамеры от пыли и отпечатков пальцев и различных внешних повреждений. Благодаря вер...

Крышка для объектива JJC 67 мм Крышка для объектива JJC Lens Cap предохраняет объектив Вашей фотокамеры от пыли и отпечатков пальцев и различных внешних повреждений. Благодаря вер...

Широкоугольный объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF представляет собой инструмент высокого уровня качества, который предназначен для как полноматричных, так и «кропнутых» камер. Его использование позволит обеспечить прекрасный результат в сложных условиях съемки. Данная модель стала первым объективом в новой линейке «Art».

Особенности и преимущества:

Байонет — Canon EF, фиксированное фокусное расстояние;

Оптическая схема объектива имеет 13 элементов в 11 группах;

Модель оснащена асферическими линзами, элементами из SLD и FLD, которые повышают разрешение и борются с аберрациями;

Объектив характеризуется точной и быстрой фокусировкой. Благодаря наличию ультразвукового мотора автофокусировка работает практически бесшумно и повышает удобство съемки и возможности по получению снимков отличного качества;

Благодаря плавающей внутренней системе фокусировки достигаются превосходные характеристики при съемке крупным планом;

Наличие многослойных просветляющих покрытий повышает качество снимков в условиях контрового света;

Байонет выполнен из латуни, поэтому характеризуется повышенной прочностью и высокой точностью. Внутренние и внешние элементы корпуса объектива изготовлены из прочного термоустойчивого композита;

Использование теплостойкого композита позволяет минимизировать термическую усадку, повысить эластичность и упругость;

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам объектив обеспечивает максимальное удобство.

Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF предоставляе возможность добиться высочайшего качества изображений, а прилагаемая бленда предотвращает засветку и появление бликов на снимке при съемке в сложных условиях. Объектив можно легко установить на зеркальные фотоаппараты Canon. Использование художественного объектива сделает ваши фотографии по-настоящему уникальными.

Комплектация: