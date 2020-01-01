Комплекты студийного света Raylab

10 см – 1 шт. 15 см – 1 шт. 17 см – 1 шт. 2 галогенных лампы по 500Вт 2 зонта на просвет 84см 2 осветителя LUMIFOR MACRO с цоколем Е27 2 студийных рефлектора 300мм 2 студийных стойки с пружинным амортизатором 50Гц CRETO LCR-300 импульсный осветитель 2 G-006 LBK-15 студийная сумка 1 LFB7-3 стандартный рефлектор 2 LRT-CR1 радиосинхронизатор 1 LS-80100 ULTRA софтбокс 80х100см 2 LT-3000-33AC студийная стойка 2 Адаптер для микрофона — 1 шт Адаптер для смартфона — 1 шт Блок питания сетевой -1 шт Вспышка ведомая MD-50SM 2 шт Гарантийный талон Гарантийный талон -1 шт. Гарантийный талон — 1 шт Жесткий кейс для хранения и транспортировки Зонт просветный 82 см 2 шт Зонт-отражатель URK-32TGS 2 шт Инструкция по эксплуатации Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон 1 Инструкция по эксплуатации — 1 шт Клипса для адаптера смартфона -1 шт Клипсы - 3 шт. Клипсы для кабеля — 2 шт Ключ шестигранный — 1 шт Комплект радиосинхронизации Godox RT-16 — 1 шт Коническая насадка (снут) – 1 шт. Коническая насадка — 1 шт. Красный Лампа E27 65 Вт (2 шт.) Лампа ML-50 (50Вт) — 2шт. Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED 2 шт Лампа-патрон с колпаком-отражателем и повортной ручкой -2 шт. Мини-рефлектор портретная тарелка Мини-софтбокс Моноблок Falcon Eyes Ultima II SL-400 BW — 2 шт Моноблок Godox E120 — 2 шт Моноблок Godox E250 — 2 шт Наклонно-поворотный кронштейн для осветителя -1 шт Осветитель LED (8Вт) - 3 шт Осветитель LHPAT-15-1: 2шт. Осветитель с лампой – 2 шт. Основание складное - 1 шт. Основание — 1 шт Отражатель — 1 шт. Отражатель-флаг и изменяемым углом Палатка -куб с внутренней светодиодной подсветкой -1 шт Патрон Falcon Eyes LH-27SU 2 шт Патрон для ламп LH-27SU 2 шт Перекладина - 1 шт. Плоский широкоугольный диффузор Пульт дистанционного управления 1 шт Рассеиватель полусфера Рассеиватель сферический Рассеиватель сферический — 1 шт. Резиновый снут (тубус) Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации - 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт Светильник-патрон под 5 ламп FAN625x2 Сетевой кабель (220В) 2 Синий Синхрокабель - 2 шт Синхрокабель 3,5мм 2 Синхрокабель – 1 шт Сменные фоны -4 шт Сменные фоны в комплекте: Белый Сменные фоны для фотобокса - черный Сменный фон - 4 шт Сотовая насадка — 1шт. Соты(точный и прямой свет) Софтбокс SB-BW 6090 — 2 шт Софтбокс SB-MS6060 — 1 шт Софтбокс — 1шт. Стойка 200 см 2 шт Стойка 33,5 — 45 см: 2шт. Стойка 33.5 - 45 см – 2 шт. Стойка Falcon Eyes L-2000 — 2 шт Стойка I-2001/B 2 шт Стойка PSH-55 - 1 шт Стойка PSH-55 — 1шт. Стойка w803 (80-200 см) -2 шт. Стойка телескопическая - 1 шт. Стойка-тренога Godox 304 — 2 шт Стойка-тренога Godox 304 — 3 шт Сумка Godox CB-04 — 1 шт Сумка SKB-15 — 1 шт Сумка для комплекта 1 шт Сумка — 1шт. Фон цветной - 3 шт. Фотобокс LFPB-1 (40 х 40 х 40 см): 1 шт. Фотобокс PBF-50AB (50?50?50 см) — 1шт. Фотобокс PBF-50AB (50х50х50 см) - 1 шт Фотобокс – 60х60х60 см. Фотозонт UB-002 84 см серебро/чёрный — 1 шт Цветные конверсионные теплые фильтры Цветные рассеиватели для софтбокса (зеленый Цветные рассеиватели для софтбокса – зеленый Черный Штанга для микрофона — 1 шт Штанга для смартфона — 1 шт Штанга с осветителем телескопическая — 1 шт Штанга с осветителем — 1 шт Шторка — 1 шт. Шторки Шторки с набором фильтров BD-03 — 1 шт артику артикул LFM-12 артикул LLB-500W E27 артикул LUSL-84UL белый восьмиугольный софтбок просветный (60 см)x2 желтый коническая насадка – 1 шт. рассеиватель сферический – 1 шт. красный красный) – 4 шт. красный) — 6 шт. красный. лампа люминисцентная FAN647 (мощность каждой -30 w)x10 шт мини софтбокс – 1шт. мини-рефлектор портретная тарелка – 1 шт. оранжевый питание 220В синий сотовая насадка сотовая насадка с разными размерами ячейки – 3 шт. стойка осветительная с чехлом для переноки в комплекте FAN803S (2м) x2 сумка для переноски комплекта G004x1 шт фиолетовый цветные рассеиватели для софтбокса (желтый шторки – 1шт.