Top.Mail.Ru
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 1
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 2
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 3
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 4
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 5
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 6
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
  • Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 1
  • Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 2
  • Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 3
  • Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 4
  • Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 5
  • Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 6
  • Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342813
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
телесуфлер, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х14
Вес, кг.
2.3

Описание товара Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro

Видеообзор на Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro

Видеообзор Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro

Отзывы о товаре Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
телесуфлер, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro

Видеообзор Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...