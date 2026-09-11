Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный
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Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
5600К
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598927
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
осветитель светодиодный Godox Litemons LC30D – 2 шт., держатель AH-01 – 2 шт., адаптер питания от сети – 2 шт., кабель питания от сети – 2 шт., настольный штатив Godox DT-TP01, штатив Godox 160F, рассеиватель сферический Godox ML-CD15, рассеиватель Godox AK-R11 – 2 шт., сумка Godox СВ70
Цветовая температура
5600К
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х13
Вес, г.
300
Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный
Комплект для съемки в компактной студии или дома состоит из двух моноблоков Litemons LC30D сферический рассеиватель и два матовых колпачка, что делает его универсальным дополнением к вашему фотооборудованию. А компактный размер набора позволяет легко переносить его в рюкзаке для съемок вне студии.
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Бренд
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
осветитель светодиодный Godox Litemons LC30D – 2 шт., держатель AH-01 – 2 шт., адаптер питания от сети – 2 шт., кабель питания от сети – 2 шт., настольный штатив Godox DT-TP01, штатив Godox 160F, рассеиватель сферический Godox ML-CD15, рассеиватель Godox AK-R11 – 2 шт., сумка Godox СВ70
Цветовая температура
5600К
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Комплект для съемки в компактной студии или дома состоит из двух моноблоков Litemons LC30D сферический рассеиватель и два матовых колпачка, что делает его универсальным дополнением к вашему фотооборудованию. А компактный размер набора позволяет легко переносить его в рюкзаке для съемок вне студии.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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